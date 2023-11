C’est désormais officiel. Le Stade Rennais a un nouvel entraîneur. Bruno Génésio cède sa place à celui qu’il avait remplacé en 2021, Julien Stephan.

Mercato Stade Rennais : Bruno Génésio s’en va, Julien Stephan revient

Le grand chamboulement annoncé ces derniers jours à Rennes est arrivé. Comme attendu, le Stade Rennais a annoncé officiellement ce dimanche le départ de son entraîneur Bruno Génésio. En place depuis mars 2021 et encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, le technicien de 57 ans a préféré quitté le club suite à un début de saison très compliqué en Ligue 1. « D’un commun accord avec le Stade Rennais FC, et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Génésio quitte ses fonctions d’entraîneur général », écrit le club breton sur son site officiel. Dans le même communiqué, le SRFC a également annoncé le retour de Julien Stéphan en qualité de nouvel entraîneur. La direction du club tiendra une conférence de presse le lundi 20 novembre 2023 à 14h et profitera de « cette occasion pour présenter Julien Stephan, nommé à la tête de l’équipe première. » Mais la révolution du SRFC pourrait ne pas s'arrêter là.

Olivier Cloarec et Florian Maurice menacés à leur tour ?

En effet, selon les renseignements obtenus par RMC Sport, le directeur sportif Florian Maurice et le président Olivier Cloarec pourraient eux aussi quitter leurs fonctions à la suite de Bruno Génésio. Le média sportif révèle d’ailleurs que le propriétaire du Stade Rennais, François Pinault, n’aurait même pas pris la peine de consulter Florian Maurice et Cloarec sur le choix de Julien Stéphan pour prendre la place de Bruno Génésio sur le banc. Pour rappel, le directeur sportif rennais aurait une relation fraîche avec le nouveau coach. La conférence de presse de demain permettra d’être fixé sur le sort des deux dirigeants.