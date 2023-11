Prêté au Maccabi Tel-Aviv par l’ASSE à l’été, Yvann Maçon réfléchit à son avenir en raison de la guerre en Israël. Songe-t-il à un retour à Saint-Etienne ? Sa réponse est catégorique.

Mercato ASSE : Yvann Maçon veut revenir en Europe, mais pas à Saint-Etienne

Yvann Maçon ne joue actuellement plus au football. Il a quitté Israël et se trouve dans sa Guadeloupe natale, en raison de la crise Israelo-palestinienne. Rapatrié à cause de la crise, alors qu’il faisant un bon début de saison sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv, le défenseur de l’ASSE pense à son futur, en attendant la fin de son prêt en juin 2024. Il veut revenir en Europe comme il l’a confié à Guadeloupe La Première dans l’émission Club. L’arrière droit vise un club qui évolue dans l’élite, notamment en Ligue 1. Lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2025, il n’a pas du tout l’intention de revenir dans le Forez.

Il faut rappeler que Yvann Maçon a été poussé vers la porte de sortie. L’ASSE ne voulait plus de lui dans son équipe, en raison de son état d’esprit. C'est ainsi qu’il a été prêté au Maccabi Tel-Aviv avec une option d’achat. Vu qu’il n’est pas resté en Israël, il espère trouver un autre point de chute en accord avec la direction des Verts. Selon lui, « c’est ce qui était prévu en juin 2024 ». Du coup, il espère que cela se fasse plus tôt. « C'est en tout cas mon objectif de me réinstaller en Europe », a rappelé l’arrière droit de 25 ans.

Yvann Maçon regrette l'arrêt du championnat en Israël

Yvann Maçon a pris part à 13 matchs toutes compétitions confondues (9 victoires, 3 nuls et 1 défaite) avec le club israélien, avant l’arrêt du championnat. Et il regrette cet arrêt brutal. « Je jouais la Coupe d'Europe (Ligue Europa Conférence), on gagnait tous nos matchs jusqu'à ce qu'il y ait la guerre ». Le Maccabi est 2e de son groupe (B) en Ligue Europa Conférence, avec un match en moins. Dans le championnat, le club de la capitale est leader après 5 journées.