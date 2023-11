L’OL aurait des touches avec Jorge Sampaoli, ancien entraineur de l’OM. La rumeur sur une arrivée du technicien argentin à Lyon se confirme.

OL : L'entourage de Jorge Sampaoli confirme l'intérêt de Lyon

Libre depuis son limogeage de Flamengo (Brésil) fin septembre, Jorge Sampaoli (63 ans) intéresserait l’OL. John Textor souhaiterait l’engager pour prendre la place de Fabio Grosso qui peine à remonter Lyon au classement de la Ligue 1, depuis qu’il a pris la succession de Laurent Blanc. Les informations révélées par Rudy Galetti, journaliste italien, sur l’intérêt du patron de l’Olympique Lyonnais pour l’ancien entraineur de Marseille, sont confirmées par So Foot.

D’après le média spécialisé, « l’OL a sonné Jorge Sampaoli » en prévision d’un éventuel limogeage de Fabio Grosso, qui ne rassure pas visiblement. D’après la source, qui rapporte des confidences de l’entourage de l’Argentin, ce dernier évoque une « grande équipe » relativement à Lyon. Les mêmes proches du bouillant technicien n’écartent pas son possible retour à l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli très sollicité grâce à son expérience

Jorge Sampaoli a dirigé le club phocéen lors de l’unique saison 2021-2022. Il a démissionné après un peu plus d’un an à l’OM (du 2 mars 2021 au 1er juillet 2022). Outre son caractère sanguin, le technicien argentin a une grande expérience du haut niveau. Ces dix dernières saisons, il a dirigé respectivement les sélections du Chili (2012-2016) et l’Argentine (2017-2018), évidemment Marseille, le FC Séville (2016-2017 et de 2022 à mars 2023).

À Flamengo, il n’est resté que 5 mois, du 17 avril au 28 septembre 2023, alors que son contrat allait jusqu’à fin décembre 2024. Outre Lyon, l'Ajax Amsterdam souhaitait recruter Jorge Sampaoli, mais le club néerlandais a finalement porté son choix sur John van’t Schip.