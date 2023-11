Un mois après les incidents du match OM-OL, un supporter marseillais passe en jugement ce jeudi pour son rôle présumé dans l’attaque du bus lyonnais.

OM-OL : Un supporter marseillais traduit devant les Tribunaux

Suite aux violents incidents, ayant entraîné le report du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais le 29 octobre dernier, les autorités policières ont entamé plusieurs enquêtes afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les forces de l’ordre avaient notamment interpellé deux suspects, Thomas S. (22 ans), et Patrice G. (50 ans), à la suite de ces débordements.

Les deux supporters marseillais devaient initialement passer en comparution immédiate devant le tribunal de Marseille. Cependant, leurs avocats ont obtenu le renvoi du procès, arguant de la nécessité de préparer une défense adéquate et d'apaiser les tensions entourant l'affaire. Le Tribunal a accédé à cette demande, rapportant ainsi les deux procès.

Par contre, si Patrice G avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire, Thomas S., âgé de 22 ans et supporter abonné de l'OM, ​​est sous mandat de dépôt, le tribunal estime son cas trop grave. Le jeune supporter marseillais comparaîtra d’ailleurs ce jeudi devant la Justice pour son rôle présumé dans le caillassage du bus lyonnais, incident ayant entraîné la blessure au visage de l'entraîneur Fabio Grosso.

Une peine de 10 ans de prison requise

Les incidents du 29 octobre entraîneront sans doute des sanctions très sévères. Les auteurs présumés de ces actes violents encourent jusqu'à dix ans de prison, une peine lourde qui vise à éviter que de tels comportements inexcusables se repetent à l’avenir. Les attentes sont fortes quant à la fermeté de la Justice pour garantir la sécurité lors des événements sportifs et prévenir de futurs incidents de cette nature.

À noter que le match entre l’OM et l’OL a été reporté 6 décembre prochain et se déroulera dans un stade Vélodrome plein. C’est aussi à cette date que la commission de discipline de la LFP rendra son verdict concernant le comportement à caractère raciste et antisémite des supporters lyonnais commis dans le parcage visiteurs du Vélodrome.