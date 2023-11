Après une réunion avec les groupes de supporters, la direction de l'OM a tiré d’importantes conclusions sur des incidents survenus lors de l’Olympico.

OM : Des mesures de sécurité renforcées à Marseille

L’Olympique de Marseille a rapidement réagi suite aux incidents qui ont conduit au report du match face à l'Olympique Lyonnais, dimanche dernier. Après la sortie musclée du président Pablo Longoria, le club marseillais a décidé de prendre des mesures nécessaires pour la sécurisation des déplacements des équipes adverses lors de leur venue dans la cité phocéenne. Cette décision intervient après une réunion entre les dirigeants de l'OM et la préfecture de police, rapporte RMC Sport.

La sécurité des équipes adverses lors de leur venue à Marseille reste une préoccupation majeure pour l'OM. Les graves incidents qui ont eu lieu avant le match contre l'OL, où le bus lyonnais a été attaquant, ont conduit à la blessure au visage de l’entraîneur Fabio Grosso et au report du match. Pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, le club marseillais travaille en étroite collaboration avec les autorités pour renforcer la sécurité des équipes visiteuses.

La direction de l’OM et ses supporters partage la même conviction

De plus, la source révèle qu’une réunion entre la direction de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters a eu lieu ce jeudi au stade Vélodrome. Lors de cette réunion, le directeur général de l'OM, ​​Stéphane Tessier, a évoqué le report de l’Olympico, prévu désormais le 6 décembre. Il a souligné l'importance de maintenir un climat de sécurité et de respect lors des matchs à venir.

La direction phocéenne et les groupes de supporters partagent aussi la conviction que ces incidents survenus dimanche ne sont pas le fait des groupes des fans. Ils sont convaincus que ces actes de violence et l’attaque du bus lyonnais sont le résultat d'individus isolés et ne renvoient pas l'attitude des supporters marseillais dans leur ensemble. Cette distinction est essentielle pour préserver la réputation des fans de l'OM et garantir la sécurité dans les enceintes sportives.

Enfin, l'OM est déterminé à éviter que de tels incidents ne se reproduisent et à créer un environnement sûr et respectueux pour les prochaines échéances. Les réunions avec les autorités et les groupes de supporters sont des étapes cruciales dans cet effort pour garantir que le football reste un moment de plaisir et une compétition saine pour les acteurs et spectateurs.