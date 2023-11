Florian Maurice a justifié sa décision de rester au Stade Rennais. Pour RMC Sport, il a livré une vérité sans détour sur le retour de Julien Stéphan à Rennes.

Florian Maurice veut continuer d’avancer avec le Stade Rennais

Florian Maurice a songé à quitter le Stade Rennais dans la foulée de la démission de Bruno Genesio, mais il a finalement décidé de rester au club. Et il va collaborer avec Julien Stéphan, le nouvel entraineur du SRFC. Les deux hommes avaient déjà eu une première collaboration d’une durée de neuf mois, entre 2020 et 2021. Mais les relations entre le directeur technique et l’entraineur avaient été tendues quelquefois.

Interrogé en conférence de presse sur leur nouvelle collaboration, Florian Maurice a avoué qu’il n’y a pas de souci avec Julien Stéphan. « Sinon, je serais parti », a-t-il glissé. « Le but aujourd’hui est que l’équipe et le club continuent d’avancer et j’ai le sentiment que le club peut continuer d’avancer », a-t-il déclaré.

Mercato : Florian Maurice avoue que Julien Stéphan n'était pas son premier choix

Dans la suite de ses propos tenus sur la radio, l’ancien patron de la cellule de recrutement de l’OL avoue que Julien Stéphan n’était pas son choix prioritaire pour la succession de Bruno Genesio. Mais plutôt le premier choix du grand patron du Stade Rennais. « Il a le droit de choisir l’entraineur », a soufflé Florian Maurice. La décision du propriétaire du club de Rennes s’est donc imposée à lui. « J’ai eu une conversation avec mon actionnaire qui m’a confirmé qu’il souhaitait que je continue avec Julien », a-t-il confirmé.

Espérons pour les deux responsables que leur deuxième aventure commune se solde par un succès. En tout cas, le directeur technique assure qu’il a accepté de continuer l’aventure ensemble (avec Julien Stéphan), afin de relever l’équipe.