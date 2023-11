Alors que la direction de l’OM vient d’officialiser le départ de David Friio, un dernier obstacle freine toujours l’arrivée de Mehdi Benatia.

Mercato OM : Un accord déjà conclu entre Mehdi Benatia et Marseille

Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille. Après les départs de Marcelino et Javier Ribalta, c’est au tour de David Friio de quitter le navire phocéen. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’OM précise que cette séparation intervient d’un commun accord et met fin à une collaboration qui a duré plus de deux ans. L’annonce du départ de David Friio ouvre ainsi la voie à l'arrivée imminente de Mehdi Benatia au sein de l’organigramme phocéen.

L'ancien défenseur marocain, qui prendra en charge le pôle sportif de l'OM, a déjà visité la Commanderie ces derniers jours et accepté un rôle de consultant au sein du club, un statut assez similaire à celui de Luis Campos au PSG. Cependant, malgré un accord apparent, un dernier obstacle freine l'officialisation de sa signature à l’OM.

Des détails juridiques doivent être finalisés

Comme l’indique le journal Le Parisien, Mehd Benatia et l’OM doivent encore régler quelques détails juridiques accompagnant sa venue. Cette dernière étape pourrait prendre plusieurs jours, voire des semaines. La source précise en tout cas que l’annonce de son arrivée à l’Olympique de Marseille n’est pas prévue avant la semaine prochaine. Il faudra donc patienter avant que Mehdi Benatia signe officiellement son nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille, ce qui laisse les supporters marseillais dans l'expectative concernant la nouvelle étape de restructuration interne du club.

En attendant, les hommes de Gennaro Gattuso restent concentrés sur leur prochain défi en championnat. Ce samedi soir, l’OM ira affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Sur une série de trois matchs consécutifs sans victoire, les Phocéens veulent renouer avec le succès face aux Alsaciens.