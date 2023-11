À quelques heures du match de la 13e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco, au Parc des Princes, les compositions des deux équipes ont fuité.

AS Monaco : Philipp Köhn espère un grand match contre le PSG

Ce vendredi à 21 heures, le Paris Saint-Germain, leader avec 27 points, accueille l’AS Monaco, 3e avec 24 points, au Parc des Princes en ouverture de la treizième journée du Championnat. Avec seulement trois points de retard sur les Parisiens, les Monégasques peuvent les rejoindre à la première place au classement en cas de succès au Parc des Princes. Conscients de la situation, les hommes d’Adi Hütter espèrent faire un très grand match face aux garçons de Luis Enrique. Le gardien de but monégasque Philipp Köhn a avoué en conférence de presse que le Paris SG est un grand club, qui gagne régulièrement le championnat « ces dernières saisons » et qui a réalisé de « nombreux changements cet été ».

Ce qui fait que les Parisiens « ont une meilleure alchimie et jouent plus en équipe. » Pour autant, le portier de 25 ans s’attend à disputer « un match excitant », car les deux équipes jouent un bon football. « J’espère qu’on pourra réaliser un très grand match. À la vue des qualités montrées, ainsi que sur le plan comptable, je pense que nous sommes proches d’eux », indique Philipp Köhn en conférence de presse. Pour ce choc, les deux entraîneurs entendent donc aligner leurs meilleures équipes possible.

La compo possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Mukiele, Hernandez, Skriniar, Hakimi

Milieux : Vitinha, Ugarte, Ruiz

Attaquants : Mbappé (C), Ramos, Dembélé.

Le onze probable de l’AS Monaco

Gardien : Kohn

Défenseurs : Singo, Maripan, Magassa

Milieux : Vanderson, Zakaria, Fofana, Jakobs

Attaquants : Akliouche, Ben Yedder (C), Golovin.