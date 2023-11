Vendredi soir, le PSG a atomisé l’AS Monaco (5-2) avec une nouvelle bourde de Gianluigi Donnarumma. Après le match, Luis Enrique a eu quelques mots pour son gardien de but.

PSG-Monaco : Luis Enrique n’accable pas Gianluigi Donnarumma

En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a consolidé sa place de leader en s’imposant largement face au troisième, l’AS Monaco. Grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha et Randal Kolo Muani, les Rouge et Bleu ont rassuré leurs supporters avant le choc de Ligue des Champions contre Newcastle United, mardi soir, au Parc des Princes. Malgré le carton plein de son équipe, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une grossière erreur qui a conduit au premier but des Monégasques. En conférence de presse après la victoire (5-2), Luis Enrique est revenu sur la nouvelle boulette balle aux pieds de son portier de 24 ans.

Et l’entraîneur parisien refuse d’accabler l’international italien parce que « le foot est un sport fait d’erreurs. » Même s’il est conscient que le problème est plus évident lorsque c’est le gardien qui commet une faute. L’ancien coach du Barça a même félicité Donnarumma qui « a été superbe. » Très critiqué pour son jeu balle aux pieds, le compatriote de Marco Verratti « s’est relevé après une erreur » et c’est le plus important pour son coach. « Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté de son rendement », a indiqué Luis Enrique. Des mots forts qui réconfortent le partenaire de Keylor Navas avant le match de Ligue des champions. D’ailleurs, l’ancien gardien de l’AC Milan a fait amende honorable après le match.

Gianluigi Donnarumma s’excuse pour sa boulette

Quelques heures après le festival offensif du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco, vendredi soir au Parc des Princes, et sa bourde qui a offert un but à Takumi Minamino (22e), Gianluigi Donnarumma a reconnu son erreur et présenté ses excuses. Sur ses réseaux sociaux, le protégé de Luis Enrique écrit notamment : « c’est une victoire importante à domicile, je m’excuse pour l’erreur », avant de se projeter sur le choc contre les Magpies mardi prochain. « Focus désormais sur la Ligue des Champions la semaine prochaine », ajoute Gianluigi Donnarumma.