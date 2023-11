À la veille du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle United, la presse s’est penchée sur les compos probables de Luis Enrique et Eddie Howe.

PSG : Mukiele, Ruiz et Ramos ont marqué des points aux yeux de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain peut valider sa qualification en huitième de finale demain soir en cas de victoire contre Newcastle United au Parc des Princes et si dans le même temps l’AC Milan ne bat pas le Borussia Dortmund. Pour ne pas avoir de regret, les hommes de Luis Enrique doivent déjà faire le boulot face à des Magpies qui arrivent à Paris après une écrasante victoire face à Chelsea (5-2) le weekend en Premier League. Malgré les absences importantes de Marquinhos et Warren Zaïre Emery pour diverses blessures, l’entraîneur a déjà avoué ne pas être inquiet pour composer une équipe compétitive pour cette affiche européenne.

Ainsi, le duo Milan Skriniar-Lucas Hernandez, aligné contre l’AS Monaco vendredi soir en Ligue 1, pourrait être reconduit en défense centrale. Nordi Mukiele occuperait ainsi le couloir gauche et Achraf Hakimi à droite. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, qui a rendu une belle copie contre les Monégasques, devrait enchaîner contre Newcastle en remplacement du prodige Warren Zaïre-Emery.

L’international espagnol de 27 ans serait alors accompagné de Manuel Ugarte et Vitinha. En attaque, Gonçalo Ramos, buteur contre l’ASM et qui se rapproche du 9 voulu par Luis Enrique, pourrait être préféré à Randal Kolo Muani pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En face, Eddie Howe, le manager du club anglais, a annoncé plusieurs mauvaises après le match contre Chelsea. De retour après des mois d'absence, le milieu relayeur Joe Willock s'est de nouveau blessé et son remplaçant Sean Longstaff n'est toujours pas remis.

La composition d'équipe possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele

Milieux : Ruiz, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Ramos, Mbappé.

Le onze probable de Newcastle

Gardien : Pope

Défenseurs : Trippier/Livramento, Lascelles, Schär, Hall

Milieux : Miley/Longstaff, Guimaraes, Joelinton

Attaquants : Almiron, Isak, Gordon.