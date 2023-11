Après le match nul (1-1) samedi entre le RC Strasbourg et l’OM, Gennaro Gattuso se retrouve sous le feu des critiques où son avenir est remis en cause.

Mercato OM : Gennaro Gattuso au cœur d'une situation précaire à Marseille

Première zone de turbulence pour Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille. Légende vivante de l’AC Milan, l’Italien reçoit une première vague de critiques avec les Phocéens. L’entraîneur de 45 ans a pour mission de relancer l’équipe phocéenne après la démission inattendue de Marseille, sauf que cet objectif est loin d’être atteint. Sous ses ordres, l’OM enregistre qu’une seule victoire, deux nuls et trois défaites en Ligue 1.

Le club phocéen reste même sur une série de quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat. Le match nul frustrant à Strasbourg (1-1) samedi a alors fait glisser le club phocéen à la 12e place du classement, à trois points seulement de la zone de relégation. Le début de saison décevant des Phocéens semble ainsi ternir la réputation de Gennaro Gattuso et épuise quelque peu son crédit auprès des exigeants supporters marseillais. Ces derniers commencent à exprimer leur mécontentement concernant le manque de résultats de leur équipe.

Alors qu’il devait automatiquement prolonger son contrat avec l’OM qu’en cas de qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison, Gennaro Gattuso peut ainsi commencer à s’inquiéter. Selon le compte insider GP013, le sort de l’entraîneur de l’OM serait déjà scellé. Il "sait déjà qu’il ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine", a-t-il posté.

Des décisions fortes sont attendues à l'Olympique de Marseille

Les spéculations sur son avenir ajoutent une pression supplémentaire sur l'entraîneur italien. Romain Canuti, journaliste sur BFM Marseille, a aussi renforcé les critiques en affirmant que la crise persistante à l'OM nécessitera des "décisions fortes" pour inverser la tendance. Les appels à des changements substantiels se multiplient, alors que l'OM aspire à renouer avec le succès et à répondre aux attentes de ses supporters.

La saison de Gennaro Gattuso à Marseille sera certainement définie par la manière dont il navigue à travers cette première tempête, car le club cherche désespérément des solutions pour sortir de cette phase difficile. Réputé pour son tempérament volcanique, l’ancien entraîneur de Naples et de Valence a donc tout intérêt à opérer certains changements, le plus rapidement possible, pour s’accorder un peu de répit sur le banc phocéen.