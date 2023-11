Toujours aussi ambitieux pour le PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait faire passer le club parisien dans une autre dimension avec un deal totalement colossal.

Vers un accord entre le PSG et la Mairie de Paris pour le Parc des Princes ?

À en croire les renseignements de La Gazzetta dello Sport, Anne Hidalgo et la Mairie de Paris seraient prêtes à reprendre les négociations avec les dirigeants du Paris Saint-Germain à propos du Parc des Princes. Alors que les deux camps campent sur leur position initiale, plusieurs options seraient dans les tuyaux pour le mythique stade. Le quotidien transalpin évoque notamment un possible bail longue durée de 99 ans pour le club de la capitale française, qui deviendrait ainsi le locataire de l’enceinte du périphérique parisien jusqu’en 2122.

Un scénario pourrait convenir au Qatar qui ne compte finalement pas déménager le PSG. « Le PSG n’ira jamais au Stade de France. C’est une information parce qu’ils ont arrêté les discussions pour des raisons économiques » a récemment révélé Daniel Riolo, sur les antennes de RMC Sport. En cas d’accord entre la direction parisienne et les autorités municipales de Paris, Nasser Al-Khelaïfi pourrait dérouler son projet colossal pour le Parc des Princes.

L’énorme projet de rénovation du Parc des Princes

Le quotidien L’Équipe a récemment annoncé que les décideurs du Paris Saint-Germain, accompagné par les cabinets d’architectes Pierre Ferret et Populous, travaillent toujours sur la rénovation du Parc des Princes, un projet colossal colossal que Nasser Al-Khelaïfi veut voir réaliser pour faire passer dans le club parisien dans une nouvelle dimension. Dans les plans du président des Rouge et Bleu, le Parc des Princes devrait avoir un toit et une pelouse rétractables, sur le modèle du Real Madrid. Le nombre de places VIP sera rehaussé et le stade devrait passer de 47.000 places actuellement à une capacité de 60.000 places. Le coût de tous ces travaux pourrait atteindre le milliard d’euros. Reste donc à savoir si un accord sera trouvé avec la Mairie de Paris pour l’écrin de la porte de Saint-Cloud.