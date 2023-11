Répondant à la rumeur sur un éventuel transfert d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso cet hiver, Jean-Michel Aulas a glissé un tacle à la cellule de recrutement de Lyon.

Mercato : L'OL aurait l'intention de se séparer de Lacazette et Tolisso cet hiver

L'OL n'a pas pu enchainer une deuxième victoire en Ligue 1. Après son premier succès de la saison en championnat, à Rennes (0-1), le club rhodanien s'est inclinée devant le LOSC (0-2) au Groupama Stadium, dimanche soir, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L'équipe de Fabio Grosso est donc toujours dernière au classement et relégable provisoirement en Ligue 2. En marge de cette défaite, Le Progrès a annoncé un possible départ d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso pendant le mercato hivernal. D'après le quotidien régional, John Textor veut se séparer d'eux pour faire des économies sur leur salaire colossal. Il coûteraient respectivement 5,4 millions d'euros et 4,8 millions d'euros par saison au club. Le capitaine de l'OL est sous contrat jusqu'en juin 2025, alors que le milieu de terrain va jusqu'en juin 2027.

Débarqués respectivement d'Arsenal et du Bayern Munich, les deux joueurs formés à Lyon ne sont pas en réussite cette saison. Meilleur buteur des Gones la saison dernière, avec 31 buts et 6 passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'avant-centre de 32 ans est moins efficace cette année. Il a marqué seulement 3 buts en 9 apparitions en Ligue 1. Et Fabio Grosso est visiblement déçu de ses performances. La preuve, il était remplaçant face au Stade Rennais avant la trêve internationale, et il n'est plus revenu sur le terrain après la mi-temps du match contre Lille.

Jean-Michel Aulas pointe le recrutement de Matthieu Louis-Jean

Toutefois, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso peuvent compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas, à qui ils doivent leur retour à Lyon à l'été 2022. Selon l'ancien président du club rhodanien, si l'équipe de l'OL est dans le dur ce n'est pas la faute des deux internationaux français, mais plutôt celle du responsable du recrutement. « Le problème, ce n’est pas eux, mais les recrutements faits par Matthieu Louis-Jean qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connait maintenant », a-t-il écrit sur son compte Twitter avant de supprimer le message.

Jean-Michel Aulas a certainement compris que l'Olympique Lyonnais n'avait pas besoin de cette punchline au moment où le club a un rendez-vous capital, mardi. En effet, John Textor passe devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, dans quelques heures. Son objectif lors de cette audition est de convaincre la DNCG de lever la sanction imposée à l'OL en début de saison. Le club doit encadrer sa masse salariale et les indemnités de mutations.