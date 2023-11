Alexandre Lacazette commence à aminer le mercato hivernal à l'OL. Son départ est annoncé par Le Progrès. Et une destination se dégage pour le capitaine de Lyon.

Mercato OL : Alexandre Lacazette transféré cet hiver ?

A un mois de l'ouverture officielle du mercato d'hiver, l'une des intentions de la direction de l'OL est révélée par le journal régional. Le média fait savoir que Lyon souhaite transférer Alexandre Lacazette (32 ans) et Corentin Tolisso (29 ans) pendant le marché de janvier. John Textor pense en effet à faire des économies en se séparant de l'attaquant et du milieu de terrain, qui font partie des plus gros salaires du vestiaire de l'Olympique Lyonnais.

Le premier émargerait à plus de 5 millions d'euros par saison, tandis que le deuxième se rapproche de ce montant par an. Revenu à Lyon librement en juin 2022, à l'issue de son contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette s'est lié aux Gones jusqu'à fin juin 2025. Il lui reste donc encore une saison et demie de bail à l'OL.

Mercato : Alexandre Lacazette dans le viseur de Los Angeles Galaxy

Pour se débarraser de l'ancien buteur des Gunners, John Textor devra donc lui trouver un point de chute qui lui conviendrait financièrement, vu qu'il est plutôt proche de la fin de sa carrière. Le président des Gones pourrait le transférer dans un club de la MLS (Major League Soccer). D'après les informations de Revelo, Alexandre Lacazette plait à Los Angeles Galaxy. Le club californien souhaiterait le recruter cet hiver pour renforcer son attaque, pour la saison prochaine, à en croire le média espagnol. La valeur marchande de l'international français est estimée à 12 millions d'euros.