À quelques heures du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle au Parc des Princes, les supporters s’empoignent déjà dans la capitale française.

PSG : Les supporters de Newcastle agressés à Paris

Comme au match aller, les supporters du Paris Saint-Germain et de Newcastle United se sont affrontés cette nuit dans les rues de Paris. D’après des vidéos relayées ces dernières heures par le Daily Mail, des fans du club anglais ont été agressés par des Ultras parisiens. Attaqués en Angleterre lors du match aller le 4 octobre dernier, les fans du PSG ont tenu à régler leurs comptes avec leurs homologues de Newcastle, qu’ils ont pris à partie dans un bar de Paris. Plusieurs fans de la formation entraînée par Eddie Howe ont ainsi été attaqués avec divers objets, dont des chaises, des projectiles, des fumigènes. Un appel à la vigilance a été lancé.

Les autorités appellent à la vigilance

Les médias britanniques rappellent qu’il avait été demandé aux bars recevant les fans de Newcastle de fermer plus tôt afin de réduire les risques d’affrontements avec les Ultras du Paris Saint-Germain. Si aucun blessé sérieux n'est à déplorer, nul doute que les forces de l'ordre auront du pain sur la planche ce mardi soir aux abords ainsi que dans l'enceinte du Parc des Princes. Pour rappel, les supporters du PSG comme ceux de Newcastle avaient notamment été visés dans les rues de Milan, avec une personne poignardée côté français comme anglais. Les médias de Newcastle ont demandé à leurs fans de rester discrets dans les heures qui précédent le match, et de se regrouper dans un point de la capitale avant de convoyer vers le Parc des Princes. De leur côté, Luis Enrique et ses hommes attendent leurs supporters en grand nombre pour les pousser à la victoire dans ce match très important.