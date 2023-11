À quelques heures du choc contre Newcastle pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, Luis Enrique, coach du PSG, a pris deux décisions fortes concernant son groupe et sa composition d’équipe.

PSG-Newcastle : Ethan Mbappé dans le groupe de Luis Enrique

En cas de victoire ce soir face à Newcastle United au Parc des Princes, combiné à un match nul ou une défaite de l’AC Milan à San Siro contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain validera son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant la dernière journée de la phase de poules contre le club allemand le 13 décembre prochain. Mais pour ce match décisif, Luis Enrique devra composer sans Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Keylor Navas, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes.

L’absence du milieu de terrain de 17 ans pourrait profiter à un autre titi. En effet, selon les informations du journaliste Loïc Tanzi du quotidien L'Équipe, « Ethan Mbappé n’est pas dans le groupe de Youth League pour affronter Newcastle demain. Il est attendu dans celui de Luis Enrique pour la Ligue des Champions. » Régulièrement convoqué pour les entraînements avec l’équipe A et retenu à plusieurs reprises pour les matches de Ligue 1, le frère de Kylian Mbappé pourrait ainsi vivre sa première soirée de Ligue des Champions sur le banc des remplaçants du PSG. Mais ce n’est pas la seule décision forte de Luis Enrique pour ce choc contre les Magpies.

Kolo Muani préféré à Gonçalo Ramos pour le poste de N°9

Présenté en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a annoncé que le Paris Saint-Germain va évoluer en 4-3-3. « Tout dépend de comment se trouve notre adversaire également pour défendre, en 4-4-2 ou 4-5-1. On va débuter avec notre 4-3-3 offensif puis on verra comment le match va se dérouler », a expliqué le technicien espagnol. Concernant la composition d’équipe des Rouge et Bleu face aux Anglais, Nordi Mukiele va débuter sur le côté gauche de la défense pour permettre à Lucas Hernandez de basculer dans l’axe aux côtés de Milan Skriniar, en remplacement de Marquinhos.

Alors qu’un doute existait sur l’identité du numéro 9 entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Luis Enrique aurait tranché en faveur de l’international français de 24 ans. Sauf revirement de dernière minute, c’est donc Kolo Muani qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour animer l’attaque parisienne face aux hommes d’Eddie Howe. Au milieu de terrain, le forfait de Warren Zaïre-Emery va profiter à Fabian Ruiz, qui a maqué des points lors des derniers matches du Paris SG.