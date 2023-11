L'entraineur de l'OL, Fabio Grosso, aurait un rendez-vous décisif avec Jonh Textor, pour évoquer la question de son avenir à Lyon.

Mercato OL : John Textor va rencontrer Fabio Grosso cette semaine

L'OL est la croisée des chemins, à trois semaines de la mi-saison. John Textor doit prendre des décisions importantes pour sauver son club menacé de relégation en Ligue 2. L'éviction de Fabio Grosso n'est pas écartée. Le coach a un rendez-vous important avec le président du club rhodanien, cette semaine, selon L'Equipe. Son bilan depuis qu'il a succédé à Laurent Blanc est négatif. En 7 matchs dirigés, il a remporté un seul, pour 4 défaites et 2 nuls. Lyon est donc toujours la lanterne rouge du championnat, avec seulement 7 points au compteur en 12 matchs disputés.

Fabio Grosso devra rassurer John Textor sur sa stratégie pour redresser la barre de l'OL, lors des 5 matchs restants avant la trêve hivernale. Si ses arguments ne sont pas assez convaincants, il pourrait faire ses valises et quitter Lyon. D'après le quotidien sportif, il est possible que Fabio Grosso soit limogé avant le match de samedi (17h) contre le RC Lens au stade Bollaert. Le média apprend que l'ancien défenseur a déjà épuisé la majorité de son crédit et sa gestion de la rencontre perdue face au LOSC (0-2) au Groupama Stadium l'a fragilisé davantage.

La piste menant vers Genesio et Antonetti ne semble pas sérieuse

En attendant la décision que John Textor va prendre, à la suite de son audition devant la DNCG, quelques noms sont associés à l'Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Néanmoins, Jorge Sampaoli n'est pas sur la liste du grand patron de l'OL, comme démenti par le club. La piste menant vers Bruno Genesio ou encore Frédéric Antonetti ne semble pas sérieuse.

Si l'on se fie aux informations du journal sportif, John Textor devait nommer un entraineur intérimaire dans un premier temps, afin de se lancer à la recherche d'un technicien capable d'assurer le maintien des Gones en Ligue 1. Pour rappel, le coach italien de Lyon est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, avec une année supplémentaire en option. Cependant, il est fort probable qu'il n'aille pas au bout de ce bail.