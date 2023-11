Près de deux mois après son arrivée, Gennaro Gattuso risque très gros lors des prochaines échéances de l’OM. Son avenir semble remis en cause.

Mercato OM : Gennaro Gattuso devra vite redresser la barre

Il ne s’attendait sans doute pas à vivre une telle situation en Ligue 1. Libre depuis son départ de Valence en janvier dernier, Gennaro Gattuso était à la recherche d’un nouveau challenge dans sa carrière d’entraîneur. Alors forcément, lorsque l’Olympique de Marseille s’est présenté pour lui confier les rênes de l’équipe première en remplacement de Marcelino, il n’a pas hésité longtemps.

L’entraîneur italien a rapidement rebondi sur le banc de l’OM en ce début de saison. Mais voilà, depuis son arrivée, rien n’a changé. Au contraire, l’Olympique de Marseille enchaine les contre-performances en championnat et pointe à une très inquiétante 12e place de Ligue 1, à trois longueurs de la zone de relégation. Malgré un bon parcours en Ligue Europa, l’OM n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses derniers matchs en championnats.

En plus de cela, la qualité du jeu proposé par les hommes de Gennaro Gattuso reste très préoccupante et en manque de solutions offensives. Cette défaillance a particulièrement été évidente lors du match nul à Strasbourg (1-1) samedi dernier, suscitant de vives critiques à l’égard de Gennaro Gattuso. Preuve que sa situation commence progressivement à devenir intenable à Marseille. Et cela pourrait empirer dans les jours à venir.

Un mois de décembre décisif pour son avenir

Ce jeudi soir (21h), l’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam dans la cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Une rencontre très importante pour l’OM, qui pourrait se qualifier pour le prochain tour et terminer en tête de son club, en cas de victoire face au club néerlandais. Après ce choc européen, l’OM affrontera le Stade Rennais et l’OL encore championnat, respectivement les 3 et 6 décembre prochain.

Gennaro Gattuso n’a désormais plus que deux matchs décisifs pour tenter de redresser la barre. S’il perd encore en cette fin d’année, il se retrouvera dans une situation très délicate. C’est sans doute la raison pour laquelle le journaliste Sebastien Dénis assure que « décembre va être saignant en Ligue 1 et au moins 4 coachs sont sur la sellette ».Fabio Grosso, Régis Le Bris, Patrick Vieira et Gennaro Gattuso sont susceptibles de faire partie de ses listes d’entraîneurs qui pourraient être limogés de leurs clubs dans les semaines à venir.