L’OM compte renforcer son entrejeu cet hiver et s’active déjà pour s’offrir l’actuel meilleur passeur des grands championnats européens, Cameron Puertas.

OM Mercato : Pablo Longoria cible Cameron Puertas

À un mois du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’active en coulisse pour étoffer son effectif à plusieurs postes. Un latéral gauche ainsi qu’un attaquant sont étudiés en interne. Mais en parallèle, la direction de l’OM travaille aussi pour faire venir un nouveau renfort au milieu de terrain. En effet, avec la blessure de Valentin Rongier, qui sera absent durant plusieurs mois, il faudra étoffer ce secteur de jeu. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens.

Si ces derniers temps, si le nom de Fabio Vieira circulait à Marseille, les recruteurs phocéens se tournent à présent vers une autre cible. Foot Mercato assure que l’OM a jeté son dévolu sur Cameron Puertas qui réalise une saison sensationnelle avec l’Union Saint Gilloise. Capable d’évoluer tout juste derrière les attaquants et doté d’une excellente lecture de jeu, le milieu de terrain espagnol s’est rendu indispensable au sein du club belge en multipliant les caviars.

Cameron Puertas comptabilise déjà 4 réalisations et 14 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues. Ce qui fait de lui l’actuel meilleur passeur des grands championnats d’Europe. De telles performances ont rapidement attiré l’attention de l’OM. Mais le club présidé par Pablo Longoria n’est pas le seul sur cette piste.

Le Stade Rennais et l'AS Monaco se positionnent aussi pour Cameron Puertas

Arrivé en janvier 2022 en provenance de Lausanne Sport en Suisse, Cameron Puertas fait le bonheur de l’Union Saint Gilloise. Et ses performances ne passent pas inaperçues. En plus de l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais sont aussi sur ses traces. La Fiorentina, des clubs d’Arabie Saoudite, ainsi que du Qatar s’activent également en coulisse en vue de boucler sa signature.

Cette rude concurrence devrait sans doute faire grimper les enchères pour son éventuel transfert. Valorisé à 4 M€ selon le site spécialisé Transfermark, Cameron Puertas devrait coûter plus cher s’il poursuit sur sa lancée. Ses prétendants restent à l’affût pour tenter de le déloger de l’Union Saint Gilloise, qui affronte ce jeudi soir Toulouse FC en Ligue Europa. Le joueur de 25 ans sera l’homme à surveiller de très près lors de cette rencontre européenne.