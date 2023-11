Pour le match de ce soir entre l’OM et l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, Gennaro Gattuso a reçu un avertissement de son homologue néerlandais.

OM-Ajax : Une bataille intense entre deux équipes

L'Olympique de Marseille se prépare à un affrontement décisif ce jeudi soir contre l'Ajax Amsterdam dans le cadre de la 5e journée de la Ligue Europa. L'enjeu de choc européen reste très important pour les deux équipes. Invaincu dans la compétition avec deux victoires et deux matchs nuls, l'OM a l'opportunité de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en cas de victoire ce soir au stade Vélodrome.

Cependant, atteindre cet objectif ne sera pas une tâche facile, car l'Ajax Amsterdam compte jouer les trouble-fêtes. Le club néerlandais se trouve actuellement en dernière position du groupe avec deux points, deux nuls et deux défaites. Face aux hommes de Gennaro Gattuso, les Lanciers n'ont plus le choix que de l'emporter dans le but d’éviter une élimination précoce du tournoi. Ainsi, la bataille s'annonce intense au Vélodrome.

John Van ‘t Schip lance un avertissement à Gennaro Gattuso

Fraîchement nommé à la tête de l’Ajax Amsterdam, John van 't Schip a clairement défini l'objectif de son équipe pour cette confrontation. Malgré le match nul (3-3) lors du précédent affrontement en septembre, le club néerlandais est déterminé à revenir avec les trois points cette fois-ci. L’entraîneur de l’Ajax souligne notamment que son équipe s'est considérablement améliorée depuis sa dernière rencontre de l'OM.

John van ‘t Schip compte d’ailleurs proposer un jeu plus agressif et plus offensif en vue de s’imposer à Marseille. « Nous sommes ici pour jouer de manière offensive, pour attaquer et se créer des occasions de but », a-t-il déclaré en conférence de presse. Samuel Gigot et ses coéquipiers sont donc prévenus. Ils devront se préparer à une opposition féroce de la part de leur adversaire. Ainsi, le match retour OM-Ajax promet d'être un spectacle intense et très compétitif.