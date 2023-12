Malgré une saison en dent de scie, Luis Enrique réussit à sortir son épingle du jeu. Si bien que la direction du PSG pourrait lui proposer une prolongation de contrat.

Mercato PSG : Le Paris SG renouvelle sa confiance en Luis Enrique

Nommé en juillet dernier en remplacement de Christophe Galtier, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, fait l’unanimité dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, malgré des résultats mitigés pour le moment. Notamment une possible élimination en Ligue des Champions à l’étape de la phase de groupes. Pour autant, la direction du club de la capitale maintient sa confiance en l’homme de 53 ans. En effet, le quotidien Le Parisien rapporte que Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne doutent pas de la capacité de Luis Enrique à faire avancer le PSG. Les dirigeants comprennent la philosophie du tacticien catalan et apprécient même sa personnalité.

Contrairement aux années précédentes, les Qataris sont désormais conscients que leur coach a besoin de temps pour installer sa vision dans le vestiaire. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Luis Enrique pourrait donc se voir offrir une proposition de prolongation dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour celui qui a déjà exprimé son souhait de s’inscrire dans la durée avec en ligne de mire la première Ligue des Champions de l’histoire des Rouge et Bleu. Une bonne nouvelle également pour le vestiaire qui apprécie énormément l’ancien milieu de terrain.

Luis Enrique le perfectionniste

Quelques mois seulement après son intronisation, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. Dans un club réputé pour user les entraîneurs, l’ancien mentor de Lionel Messi est parvenu à faire accepter sa philosophie de jeu au sein du vestiaire de la formation francilienne. Dans un podcast 1 Para 1, le milieu de terrain parisien Danilo Pereira a décrit son nouvel entraîneur comme un technicien « très passionné par ce qu'il fait. »

Pour l’international portugais, le natif de Gijon « est un entraîneur dont les idées sont bien établies, qui a une mentalité de gagnant. » Poursuivant, Danilo avoue que Luis Enrique s’est donné pour objectif de révolutionner la mentalité de l’effectif des Rouge et Bleu. « Je pense que nous avons besoin de cela : d'un entraîneur qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, et qui est également venu pour révolutionner un peu notre mentalité ici, afin que personne ne se relâche », explique le successeur de Galtier.