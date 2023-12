Alors que l’ouverture du mercato approche à grands pas, la direction de l’OGC Nice aurait déjà prévu de se séparer d’un défenseur cet hiver.

Mercato OGC Nice : Le Gym ne veut plus de Youcef Atal

Sa dernière apparition en Ligue 1 remonte au 1er octobre lors du match nul entre l’OGC Nice et le Stade Brestois (0-0). Et depuis, Youcef Atal n’est plus apparu sous le maillot niçois. L'arrière droit de 27 ans vit même ses dernières semaines au sein du club entraîné par Francesco Farioli, alors qu’il est plongé dans la tourmente après avoir partagé un message antisémite sur les réseaux sociaux.

Cette action a conduit à des conséquences sévères pour Youcef Atal. Suspendu par son club, il a écopé de 7 matchs de suspension de la part de la LFP et a été convoqué par la justice pour "provocation à la haine à raison de la religion". Ces événements l’ont rendu indésirable à l'OGC Nice qui vient de prendre une décision radicale à son égard. D'ailleurs, selon les informations de Nice-Matin, l’international algérien ne jouera pas avec les Aiglons.

Peu de prétendants se bousculent pour Youcef Atal

Le média local explique que les dirigeants niçois, notamment l'actionnaire INEOS, ont mal réagi à cette nouvelle polémique, survenue quelques semaines après l'affaire Christophe Galtier. La direction du club a ainsi exprimé son désir de se séparer de son défenseur polyvalent lors du prochain mercato, six mois avant la fin de son contrat. Cependant, cette démarche se heurte à un obstacle majeur, aucun prétendant ne se manifeste jusqu’ici pour son futur transfert.

La situation compliquée de Youcef Atal s'aggrave davantage avec son jugement prévu devant le tribunal correctionnel de Nice le 18 décembre prochain. Face à la possibilité d'une peine d'un an de prison pour le joueur, les potentiels prétendants semblent être dissuadés par ce risque juridique, ce qui complique encore la recherche d'une solution pour l'avenir du joueur sur le plan sportif.