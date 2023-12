Annoncé dans les plans du PSG et de l'OM pour le prochain mercato hivernal, le latéral gauche du FC Nantes, Quentin Merlin, s’est exprimé sur son avenir.

Mercato FC Nantes : Quentin Merlin affole l’Europe

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Quentin Merlin ne devrait pas s’éterniser au FC Nantes. Rare satisfaction du continent canari cette saison, le latéral gauche de 21 ans est ciblé par plusieurs grands clubs européens. En France, le Paris Saint-Germain pense notamment à lui pour compenser la longue absence de Nuno Mendes. Son profil plaît à Luis Campos, qui aimerait le faire venir pour soulager Lucas Hernandez dans le couloir gauche de la défense parisienne.

Mais il faudra aussi compter avec l’Olympique de Marseille dans ce dossier. À la recherche d’un renfort à gauche pour la seconde partie de saison, les dirigeants marseillais cibleraient également Quentin Merlin. À l’étranger, plusieurs formations de Premier League et de Serie A seraient aussi intéressées, à en croire les informations d’Ekrem Konur. Pour autant, le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air dès cet hiver.

Quentin Merlin : « On va continuer la saison et on verra la suite… »

Alors que son nom est associé à plusieurs rumeurs de départ lors du prochain mercato hivernal, Quentin Merlin a tenu à faire une mise au point sur sa situation actuelle avec le FC Nantes. Dans une interview accordée à Fun Radio, l’international espoir français a expliqué qu’il entend bien aller au terme de la saison avec les Canaris avant de se pencher sur son avenir. « Je me sens très bien ici », lance d’emblée le protégé de Waldemar Kita. « On va continuer la saison et, après, on verra la suite. Mais, pour le moment, je me sens très bien ici », ajoute le natif de Nantes. Reste maintenant à savoir si le Paris SG, l’OM et les autres prétendants de Merlin vont être découragés par ses propos. Affaire à suivre donc…