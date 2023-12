Le président d'Amiens SC a évoqué la venue de l'ASSE au stade de la Licorne. Il est optimiste, malgré la 10e position de son équipe au classement.

Bernard Joannin : « j'ai confiance avant ce match contre Saint-Étienne »

Amiens SC attend l'ASSE de pied ferme dans la Somme, ce samedi (19h). Après la défaite concédé face à Grenoble Foot (1-2) et le nul contre Concarneau (1-1) en Picardie, l'équipe d'Omar Daf a à cœur de réagir face à l'AS Saint-Etienne. Sur le podium en début de saison (de la 2e à la 7e journée), ASC souhaite remonter au classement pour se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1.

Pour ce faire, le capitaine Régis Gurtner et ses coéquipiers doivent prendre des points. Et Bernard Joannin est confiant pour le match contre l'ASSE. Il croit que le déclic de son équipe peut venir de cette rencontre. « J'ai confiance avant ce match contre Saint-Étienne », a-t-il déclaré dans le Courrier Picard, tout en qualifiant la rencontre de « tournant intéressant ».

Le président d'Amiens promet de renforcer son équipe cet hiver

Mais d'où le dirigeant d'Amiens SC tire-t-il son optimisme. Il estime en effet que son équipe « à un investissement total et est motivée ». Il se dit rassuré par les prestations de ses joueurs à qui il manque encore de la réussite et de l'efficacité en défense et en attaque. Pour finir, Bernard Joannin a fait une promesse pour le mercato hivernal : « J'ai confiance en ce groupe qui sera amélioré lors du mercato d'hiver ». Notons que l'ASSE est 7e avec 4 points de plus qu'Amiens SC. En cas de victoire, les Amiénois se rapprocheraient des Stéphanois, à un seul point.