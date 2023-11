C'est fini pour Fabio Grosso à l'OL. Il a été mis à pied, ce jeudi, à la suite de sa rencontre avec John Textor, selon L'Equipe.

Mercato OL : Fabio Grosso viré, Pierre Sage assure l'intérim

Le président de l'OL, John Textor a mis Fabio Grosso à pied, ce jeudi, d'après le quotidien sportif. Après seulement deux mois à la tête du staff technique du club rhodanien, le technicien italien est limogé pour insuffisance de résultats. Un coach intérimaire est nommé dans la foulée pour le remplacer, en attendant de trouver un nouvel entraineur. Et le choix des dirigeants de l'Olympique Lyonnais a été porté sur Pierre Sage. Directeur du centre de formation des Gones, ce dernier sera sur le banc de touche de Lyon, samedi, face au RC Lens au stade Bollaert, lors de la 14e journée de Ligue 1.

A en croire la source, le coach de 44 ans est déjà à la tâche. C'est lui qui a dirigé l'entrainement de ce jeudi. Pour sa première expérience en Ligue 1, il sera assisté par Jérémie Bréchet (44 ans), responsable de l'équipe des moins de 19 ans de Lyon. L'intérim de Pierre Sage pourrait se prolonger après Lens. Il pourrait diriger l'OL lors de l'Olympico à Marseille, le mercredi 6 décembre.

Fabio Grosso n'a pas pu redresser la barre, Lyon est toujours dernier

Fabio Grosso avait remplacé officiellement Laurent Blanc dans la fonction d'entraineur prinicpal des Lyonnais, le 18 septembre 2023. Il a donc passé précisément deux mois et 12 jours à la tête de l'encadrement technique de Lyon. Il a été emporté par ses mauvais résultats. En 7 matchs dirigés en Ligue 1, il a remporté un seul, pour 4 défaites et 2 nuls. Recruté pour redresser la barre de l'OL, Fabio Grosso a pris seulement 5 points sur 21 possible. Conséquence ? Lyon est toujours la lanterne rouge du championnat (avec 7 points) et relégable provisoirement.