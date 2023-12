L’Association des supporters de l’ASSE sollicite un rendez-vous avec la haute direction du club ligérien, pour évoquer le sujet des pertes financières dues à l’usage d’engins pyrotechniques.

Les supporters de l'ASSE sollicitent un rendez avec Jean-François Soucasse

Après réflexion, les supporters de l’ASSE souhaitent désormais aider leur club si cher à faire des économies, en luttant contre les sanctions et amendes de la Commission de Discipline de la LFP, relativement à l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades. A cet effet, l’Associations de défense des supporters de Saint-Etienne, membres de l’Association Nationale des Supporters (ANS), a interpellé la direction de l’ASSE, dans un courrier.

Le peuple vert a également sollicité un rendez-vous avec Jean-François Soucasse, le président exécutif de l’ASSE. Ils envisagent une collaboration avec les dirigeants « pour protéger les intérêts de leurs clubs ». Ils dénoncent en effet, les sanctions financières de la LFP qu’ils jugent « incohérentes et arbitraire ».

Le peuple vert veut protéger les intérêts de Saint-Etienne

Le règlement prévoit pourtant des sanctions types sur la question de la pyrotechnie, selon eux. « À l'heure où la santé financière des clubs de football professionnel se fait de plus en plus incertaine [...], nous sollicitons donc un rendez-vous avec la direction de l'AS Saint-Étienne afin d'aborder ce sujet et d'envisager une collaboration entre directions et supporters à l'échelle nationale pour protéger les intérêts de nos clubs », ont écrit les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992.

Dans la suite de leur communiqué, les Stéphanois ont rassuré leurs dirigeants. Ils précisent que leur intention n'est pas de leur demander de s'opposer frontalement à la Ligue de Football Professionnel, dont ils font partie intégrante, mais plutôt de réformer en profondeur la Commission de discipline ».