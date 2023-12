À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes commencent déjà à bouger du côté de l’OL. Un premier départ serait dans les tuyaux.

Mercato OL : Chelsea n’est pas content de la gestion de l’OL

En quête d’un nouvel entraîneur pour mettre rapidement un terme à l’intérim de Pierre Sage, nommé après le licenciement de Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais négocie avec plusieurs techniciens. Selon des sources proches du dossier, si Bruno Génésio a les faveurs du vestiaire pour faire son retour sur le banc des Gones, le nouveau directeur sportif lyonnais, David Friio, négocierait aussi avec d’autres profils, dont un certain Jorge Sampaoli.

À côté de ce dossier important, les dirigeants de l’OL devront également régler le cas de certains joueurs mécontents de leur statut dans le groupe. Prêté par Chelsea cet été, Diego Moreira fait partie de ces mécontents. L’attaquant de 19 ans passe plus de temps sur le banc des remplaçants et cela n’entre pas dans les plans de son club d’origine. D’après la presse anglaise, les Blues ne sont pas du tout contents de la situation de l’international espoir portugais et pourraient prendre une décision radicale cet hiver.

Chelsea prêt à casser le prêt de Diego Moreira dès cet hiver ?

En effet, selon les renseignements du site britannique The Evening Standard, Diego Moreira pourrait retourner à Chelsea dans le mois de janvier. Le club londonien n’apprécierait que très peu l’utilisation faite par l’Olympique Lyonnais de son jeune ailier et songerait donc à casser son prêt dès cet hiver. Une décision qui ne poserait aucun problème aux Gones puisque la formation londonienne devrait libeller un chèque de 2,9 millions d’euros pour reprendre l’ancien joyau du Benfica Lisbonne avant le terme de sa période de prêt. Affaire à suivre donc pour John Textor et l'OL…