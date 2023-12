Au lendemain de la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa, Joaquin Correa a fait une grosse sortie sur les réseaux sociaux.

OM-Ajax : Joaquin Correa règle ses comptes avec Steven Berghuis

Le match entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam n'a pas encore fini de faire couler de l'encre. La polémique enfle après le penalty accordé à l’OM en toute fin de rencontre, et converti par Pierre-Emerick Aubameyang. L’entraîneur John van't Schip et plusieurs joueurs du club néerlandais ont dénoncé les mauvaises décisions prises par l’arbitre. Toutefois, un autre fait de jeu anime les débats. Il est question du carton rouge direct infligé au capitaine Steven Berghuis pour un tacle très dangereux sur Joaquin Correa.

Si le milieu offensif néerlandais conteste son expulsion, l’attaquant argentin de l’OM n’approuve guère son attitude et a tenu à le faire savoir. Au lendemain de la rencontre entre les deux équipes, Joaquin Correa a pris la parole sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes avec Steven Berghuis, déclarant tout d'abord qu'il ne connaissait pas l'attaquant néerlandais.

L’attaquant de l’OM a ensuite regretté que le capitaine des Lanciers ait osé se plaindre après le match et minimiser la gravité de son geste, au lieu de présenter des excuses ou de s'inquiéter de sa condition physique. « Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout », a-t-il souligné sur son compte Instagram.

L’incertitude plane sur la disponibilité de Joaquin Correa

À noter que Joaquin Correa a été contraint de quitter le terrain à la 66e minute en raison de la blessure causée par le tacle brutal de Steven Berghuis. Il a été remplacé par Iliman Ndiaye. L'attaquant prêté par l'Inter Milan à l'OM devrait subir des examens médicaux pour être fixé sur la gravité de sa blessure.

L'incertitude plane quant à sa disponibilité et à l'impact que cela pourrait avoir sur l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso, déjà confrontée à une période difficile en championnat. L’OM affronte ce dimanche le Stade Rennais pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 et risque d’être privé de son attaquant argentin pour ce choc.