Pierre Sage va diriger son deuxième match en tant que coach intérimaire de l’OL, mercredi. Et ce n’est pas n’importe lequel des matchs, mais plutôt l’Olympico. Néanmoins, il espère réussir un coup contre l’OM au Vélodrome.

OL : Pierre Sage a aimé la prestation de son équipe contre le RC Lens

Nommé au pied levé pour assurer l’intérim au poste d’entraineur de l’OL, à la suite de la mise à pied de Fabio Grosso, Pierre Sage sera encore sur le banc de touche du club rhodanien, mercredi (21h), lors de l’Olympico contre l’OM. Cela, quatre jours après la défaite des Gones au stade Bollaert. En effet, le nouveau technicien de Lyon a démarré son intérim par une défaite contre le RC Lens, samedi (3-2). En attendant la nomination d’un nouvel entraineur, le directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais poursuivi son intérim. S’il fait de bons résultats, il pourrait même tester en poste.

Pour son deuxième match, Pierre Sage est donc très attendu par la direction lyonnaise, ainsi que par les supporters. Il doit faire un résultat à Marseille lors du match reporté de la 10e journée, malgré l’environnement hostile, au regard des incidents du 29 octobre dernier. Il en est conscient. Le technicien de 44 ans a déclaré que son équipe et lui ne peuvent pas « se satisfaire d'une belle prestation sans résultat ». « On est obligés de prendre des points pour se sauver de cette situation », a-t-il soufflé en conférence de presse d’avant-match.

Pierre Sage : « Confirmer ce qu'on a fait à Lens à Marseille, mais avec le résultat »

Selon le nouveau coach de l’OL, son équipe a livré une prestation acceptable à Lens, même si elle n’a pas pris de point. Il espère donc une amélioration du contenu et du résultat face aux Phocéens. « À Marseille, on a le devoir de confirmer ce qu'on a fait à Lens, mais avec le résultat », a-t-il indiqué, après avoir souligné que ses joueurs ont « pris du plaisir et de la confiance à Lens ». Pierre Sage a également évoqué le contexte dans lequel cette rencontre se tient. Cependant, il pense que son équipe « doit se rendre imperméables au contexte, en se concentrant sur le match et donc sur le jeu ».

Pour rappel, le bus de l’équipe de Lyon avait été caillassé à Marseille, sur le chemin du Vélodrome. Fabio Grosso avait été blessé grièvement au visage et le match avait été reporté.