Pierre Sage assure l'intérim depuis le départ de Fabio Grosso du banc de touche de l'Olympique Lyonnais. Alors que les tractations sont en cours pour la succession de l'Italien, une énorme décision pourrait tomber.

OL : Pierre Sage parti pour durer sur le banc des Gones ?

Du centre de formation à la direction de l'équipe professionnelle, Pierre Sage était presque dans l'anonymat et peu connu du grand public. Mais les derniers événements qui se sont produits à l'Olympique Lyonnais ont ouvert une porte inespérée à l'homme de 44 ans. Après la mise à pied de Fabio Grosso, la direction du club n'a pas hésité à lui confier l'intérim de l'équipe professionnelle. Pierre Sage a la lourde mission de relancer le club et de le ramener dans le bon sens afin de sortir les Gones de la dernière place de Ligue 1. Ceci en attendant que David Friio n'arrive à dénicher l'oiseau rare recherché pour prendre les destinées de l'OL. Sauf que son premier match, dirigé à la tête des Lyonnais, pourrait finalement tout changer.

Les dernières informations font état de ce que les dirigeants de l'OL sont déjà séduits par les débuts de Pierre Sage. La prestation fournie par les Gones face au RC Lens, malgré la défaite, a convaincu et donne de l'espoir aux responsables. Alors que les tractations sont en cours pour recruter un nouvel entraîneur, la direction de John Textor commence à entrevoir la possibilité de voir Pierre Sage rester à la tête de l'équipe un peu plus longtemps que prévu. Un revirement de situation improbable en gestation pour l'ancien entraîneur de Lyon La Duchère en National (2018).

Lyon à l'école de Lens pour Pierre Sage ?

Depuis la nomination de David Friio en tant que directeur sportif, l'Olympique Lyonnais a entamé le chantier du recrutement du successeur de Fabio Grosso. Plusieurs noms circulent dans les coulisses comme ceux de Jorge Sampaoli et Bruno Genesio. Mais en interne, une possibilité commence par se dessiner. Il s'agit de donner le temps nécessaire à Pierre Sage pour démontrer sa capacité à tenir l'équipe. Ceci à l'image d'un certain Franck Haise, promu à la tête de l'équipe professionnelle du RC Lens. Il en a d'abord assuré l'intérim avant d'être confirmé et prolongé. Un destin à la Franck Haise se dessine peut-être pour Pierre Sage.