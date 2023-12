Lyon a conclu une signature officielle ce mardi. Vincent Ponsot, le nouveau directeur général de l’OL Féminin, a été l’un des acteurs de cet accord.

Mercato OL : Christiane Endler prolonge son contrat jusqu’en 2027

Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert, mais l’OL est déjà très actif. Le club rhodanien a lancé son marché en bouclant une signature en interne. L’Olympique Lyonnais a en effet trouvé un accord avec la gardienne chilienne, Christiane Endler, pour la prolongation de leur convention. La joueuse et l’OL ont ainsi signé un nouveau contrat d’une durée de trois saisons supplémentaires, comme l’a appris le club de John Textor, sur son site internet. Initialement sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2024, elle va désormais jusqu’au 30 juin 2027. Le club lyonnais s'est dit heureux d’annoncer cette prolongation. « L’Olympique Lyonnais se réjouit de cette prolongation qui inscrit un peu plus la gardienne chilienne dans l’histoire du club », a réagi l’OL.

Christiane Endler, joueuse majeure de l'équipe de Sonia Bompastor

La joueuse de 32 ans est arrivée à Lyon en 2021. A ce jour, elle totalise 68 matchs toutes compétitions confondues, sous les couleurs lyonnaises. Décisive en D1 Arkema, Christiane Endler s’est imposée comme un élément majeur dans l’équipe dirigée par Sonia Bompastor. Grâce à ses performances dans les perches des Fenottes, elle est la meilleure gardienne du championnat, les trois dernières saisons consécutives. Elle a raflé les Trophées UNFP en 2021, 2022 et 2023. Cette saison encore, elle est bien parti pour un 4e sacre individuel. La Chilienne et ses ses coéquipières réalisent un début de'exercice canon, avec 12 victoires en 12 matchs disputés.

Dans le championnat de France, ‘’Tiane’’ a remporté 2 fois le championnat, 2 Trophées des championnes, une Women’s Champions League et une Coupe de France avec l’OL. Sur le plan international, Christiane Endler a été élue meilleure gardienne de la FIFA aux trophées The Best en 2021 et a figuré dans le XI Féminin FIFPRO à plusieurs reprises.