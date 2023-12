Gabriel Moscardo, le prodige des Corinthians est encore loin d’un transfert au PSG. Le président du club brésilien a été cash concernant l’avenir de son joueur de 18 ans.

Mercato PSG : Luis Campos pousse pour Gabriel Moscardo

Ces derniers jours, les médias brésiliens et étrangers ont annoncé en boucle que Luis Campos est sur le point de finaliser le transfert de Gabriel Moscardo pour le Paris Saint-Germain. Hier, la chaîne Globo évoquait un accord du jeune milieu de terrain défensif pour rejoindre les rangs du club de la capitale française. Également courtisé par Chelsea, l’international espoir brésilien a choisi les Rouge et Bleu et aucun autre club. Un montant de 25 millions d’euros a même été annoncé dans cette opération.

De passage à Sao Paulo ce weekend, Luis Campos a supervisé Moscardo lors du match entre les Corinthians et l’Internacional à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat brésilien. Toujours selon la même source, le plan du PSG serait de boucler le transfert dès cet hiver et de laisser le joueur dans son club formateur jusqu’à l’été prochain. Tout serait quasiment réglé et il ne resterait plus que quelques détails à régler afin de clôturer le dossier. Une tendance complètement refroidie ce mardi par le président des Corinthians.

Gabriel Moscardo n’est pas à vendre selon son président

Luis Campos est encore loin d’en avoir terminé avec le dossier Gabriel Moscardo. À la faveur d’un entretien accordé à Radio Bandeirantes, Augusto Melo a annoncé la couleur pour l’avenir du natif de Taubaté. Alors que son joueur est annoncé tout proche de rejoindre l’équipe entraînée par Luis Enrique, le président des Corinthians s’est voulu très clair : « je ne vends pas. » Le dirigeant brésilien explique qu’il compte conserver Moscardo pour lui permettre de mûrir pour être vendu « trois ou quatre fois ce qu'il vaut. » Contrairement au montant annoncé, Augusto Melo assure que le compatriote de Neymar « vaut au moins 40 millions d’euros. Il n’entend donc pas « vendre avec ce qu'ils proposent. » Le PSG est donc prévenu.