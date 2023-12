Le RC Lens a réussi à arracher une signature symbolique, mais inattendue, ce mardi, à trois semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca prolonge son aventure au RCL

Entré dans sa dernière année de contrat, Jean-Louis Leca ne quittera le RC Lens, ni cet hiver ni à l’été prochain. Il a prolongé son aventure dans le Nord. Ce mardi, le Racing Club de Lens et le gardien de but ont signé un nouveau contrat d’une durée d’une saison. Leur contrat initial expirant en juin 2024, ils sont liés dorénavant jusqu’en juin 2025. Le portier de 38 ans est dans sa sixième saison consécutive sous le maillot des Sang et Or. « Il y a des histoires faites pour durer et celle qui lie Jean-Louis Leca au Racing Club de Lens en fait partie ! Le dernier rempart corse figure aujourd’hui parmi les cadres les plus expérimentés du groupe de Franck Haise », a commenté le RC Lens.

Depuis la saison dernière, le portier arrivé à Lens à l'été 2018 a perdu sa place de titulaire au profit de Brice Samba (29 ans), recruté a l’été 2022. Il n’a donc pas encore joué un seul match lors de l’exercice en cours. Néanmoins, il est un cadre apprécié par les dirigeants et le vestiaire du RCL.

Arnaud Pouille : « Jean-Louis Leca, c’est le symbole de la fidélité »

Selon Arnaud Pouille, Directeur général, « la prolongation de Jean-Louis Leca n’est pas qu’une simple signature d'un contrat. « C’est le symbole de la fidélité du club à un taulier du vestiaire, un joueur porteur de l'ADN du Racing », a-t-il souligné. Doublure de Brice Samba, le portier N°2 du RC Lens « s’efforce désormais de montrer l'exemple et de veiller, avec un noyau dur du vestiaire, à la transmission des valeurs constitutives de l’identité du club nordiste », d’après les précisons lensoise. Pour rappel, le natif de Bastia totalise 137 matchs sous le maillot des Artésiens, pour 145 buts encaissés et 51 clean sheet.