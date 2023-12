La commission de discipline de la LFP a scellé ce mercredi le sort de Gianluigi Donnarumma, après son expulsion face au Havre.

PSG : Deux matchs de suspension pour Gianluigi Donnarumma

La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi pour se pencher sur plusieurs dossiers. L'un des cas les plus attendus est celui de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but du Paris Saint-Germain a été expulsé le dimanche 3 décembre, lors d'une victoire 2-0 des hommes de Luis Enrique, sur la pelouse du Havre. L'Italien avait écopé d'un carton rouge direct à la suite d'une sortie non maîtrisée sur Josué Casimir. Il s'est surtout rendu coupable d'un pied dangereux au niveau du visage de l’attaquant normand. Une faute qui lui a valu une suspension de deux matchs fermes.

Une aubaine pour Arnau Tenas

Gianluigi Donnarumma va ainsi manquer les deux prochaines journées de la Ligue 1 française respectivement face à Nantes et Lille. Une belle occasion sans doute pour Arnau Tenas d'enchaîner deux titularisations de suite, après son entrée fracassante le week-end au Stade Océane du Havre. Le jeune portier espagnol a les faveurs de Luis Enrique pour remplacer le gardien de but italien. Ceci au détriment de Keylor Navas qui souffre actuellement d'un mal de dos.

Luis Enrique vole au secours de Gianluigi Donnarumma

En dépit de ses bourdes régulières, Gianluigi Donnarumma garde la confiance de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a même pris la défense de son joueur après son expulsion. D'après l'Espagnol, « il y a eu une erreur avec la ligne de défenseurs » qui étaient visiblement distraits sur l'action. « Je ne pense pas que cela soit son erreur », a fait savoir Luis Enrique pour dédouaner son gardien de but. « C’est davantage ma responsabilité puisque c’est moi qui demande à mon gardien de jouer ainsi sur les longs ballons adverses », s'est-il justifié.