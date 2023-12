N'entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike pourrait enfin s'offrir une porte de sortie lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : L'été s'annonce agité pour Hugo Ekitike

Le PSG n'en veut plus mais il tente de s'accrocher en vain. Hugo Ekitike n'est plus un joueur qui entre dans les plans du projet du club de la capitale. Luis Enrique ne compte pas sur lui et ne l'utilise pas dans son effectif depuis le début de la saison. En témoigne la statistique inquiétante d'un seul match disputé par Ekitike. Barré par la concurrence, le joueur de 21 ans continue de garder sa patience en attendant le mois de janvier pour s'offrir une nouvelle destination et ce ne sont pas des options qui lui manquent. En dépit de son manque de temps de jeu, Hugo Ekitike est toujours sollicité sur le marché.

Luis Enrique bientôt débarrassé d'un fardeau

S'il n'a pas voulu quitter le Paris Saint-Germain l'été dernier, Hugo Ekitike sait qu'il n'a plus d'autres options. Et ce d'autant plus que Luis Enrique devrait enregistrer de nouvelles recrues très prochainement. Pour le relancer, Crystal Palace serait disposé à faire une offre au club présidé par Nasser Al-Khelaifi. Le club des Eagles était déjà sur le coup l'été dernier et s'apprêterait à revenir à la charge en janvier selon, les informations de l'Evening Standard. Le club de la Premier League aurait ainsi l'intention de préparer un éventuel départ de Jean-Philippe Mateta.

Un derby anglais s'annonce pour Hugo Ekitike

Hugo Ekitike pourrait avoir un embarras de choix sur le marché en janvier. Alors que Crystal Palace est annoncé sur le dossier, un autre club de la Premier League serait aussi intéressé par le jeune buteur du Paris Saint-Germain. Il s'agit de West Ham, de quoi laisser penser à un derby anglais pour le Français. Le staff de Hammers n'est pas satisfait des performances de Danny Ings et Michail Antonio. Reste désormais à voir quelle destination s'offrira finalement au natif de Reims cet hiver.