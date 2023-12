À l’approche du mercato hivernal, l’OL envisage de s’offrir les services d’un attaquant du PSG, même si cette mission s’annonce très compliquée.

Mercato PSG : Hugo Ekitike dans le viseur de Lyon

Vainqueur d’un seul match depuis l’entame de la saison et ne comptabilisant que sept points après 14 journées, l’Olympique Lyonnais se retrouve à la dernière place de Ligue 1. Le club rhodanien est en manque de résultats et se rapproche de plus en plus d’une relégation en Ligue 2. La dernière défaite face à l’OM (3-0) a enfoncé les Lyonnais dans la crise. Pour tenter de sortir de cette situation catastrophique, l’OL espère profiter du mercato hivernal afin de renforcer son effectif.

Ayant reçu le feu vert de la DNCG, la direction lyonnaise espère dépenser environ 50 millions d’euros pour attirer des joueurs de qualité durant ce mois de janvier. Si le gardien de but de Botafogo, Lucas Perri est attendu à Lyon pour concurrencer Anthony Lopes, dans le cadre d’un transfert entre deux formations appartenant à John Textor, d’autres renforts sont attendus, notamment en attaque. L’Équipe révèle d’ailleurs que les dirigeants lyonnais ont jeté leur dévolu sur Hugo Ekitike du Paris Saint-Germain. L’idée de le recruter sous la forme d’un prêt est étudiée en interne. Cette approche ne devrait pas forcément déplaire aux dirigeants parisiens.

Lyon face une forte concurrence anglaise pour Hugo Ekitike

Hugo Ekitike traverse actuellement une période compliquée au PSG avec un temps de jeu quasi inexistant. Depuis l’entame de la saison, l’attaquant de 21 ans n’a que huit petites minutes en Ligue 1. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, l’ancien prodige du Stade de Reims n’attendrait plus que le mercato d’hiver pour mettre les voiles. Un prêt à l’OL pourrait lui permettre de retrouver un statut de titulaire et de poursuivre sa progression dans le Championnat de France avant de rejoindre un grand club européen.

Quoi qu’il en soit, Lyon devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Plusieurs clubs britanniques sont aussi sur ses traces. En plus de Crystal Palace, West Ham s’intéresse aussi au profil prometteur de Hugo Ekitike et serait prêt à formuler une offre concrète pour son transfert dès cet hiver. Cela risque donc de compliquer les plans de l’OL. Les Gones explorent sans doute en parallèle d’autres solutions alternatives pour étoffer leur attaque cet hiver.