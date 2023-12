Le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes le 1er janvier prochain, mais les choses bougent déjà au PSG, où une légende vient de faire son retour pour aider le club.

Mercato PSG : Shirley Cruz intègre le staff du Paris SG

Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a annoncé le retour de son ancienne joueuse Shirley Cruz. L’ancienne milieu offensive revient chez les Rouge et Bleu en qualité d’assistante technique dans le staff de Jocelyn Prêcheur. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer le retour de Shirley Cruz au sein du club parisien », écrit le club du président Nasser Al-Khelaïfi.

De 2012 à 2018, Shirley Cruz a disputé 131 matches pour 31 buts marqués, avec notamment deux finales de Coupe de France (2014, 2017) et deux finales de Ligue des Champions (2015, 2017). Ancienne joueuse emblématique des Parisiennes, l’ancienne capitaine va donc apporter sa grande expérience au staff de Jocelyn Prêcheur. Un retour qui enchante la principale concernée.

Shirley Cruz : « Apporter toute mon expérience et mon vécu »

Ancienne joueuse des Féminines du PSG, Shirley Cruz a pris sa retraite cette année sous les couleurs du LD Alajuelense, au Costa Rica. Mais la joueuse de 38 ans n’a pas perdu de temps puisqu’elle vient d’intégrer le staff technique de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. Au micro de PSG TV, l’ancienne protégée de Patrice Lair a levé un coin de voile sur son rôle et ses objectifs.

« J’aurais un rôle de relais, que ce soit avec l’équipe principale, mais aussi avec les jeunes. Je pense pouvoir apporter mon expérience, avec tout ce que j’ai vécu notamment en France », a confié Shirley Cruz, qui « espère pouvoir apporter » toute son « expérience » et son « vécu, pouvoir transmettre ça aux plus jeunes. » Après plus de 20 ans de carrière en club, mais aussi 108 sélections (33 buts) avec le Costa Rica, elle veut également « aider les filles, parce que la D1 Arkema est un championnat difficile à gagner. »