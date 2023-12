À quelques heures du match entre le PSG et le FC Nantes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, découvrez les équipes possibles de Luis Enrique et Jocelyn Gourvennec.

PSG : Warren Zaïre-Emery préservé contre Nantes pour Dortmund

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, au Parc des Princes. Sur une série de sept victoires consécutives en Championnat, Luis Enrique et ses hommes espèrent profiter de cette rencontre pour préparer au mieux le choc de mercredi prochain sur la pelouse du Borussia Dortmund à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Blessés lors de la dernière trêve internationale avec la France et le Brésil, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont de retour dans le groupe des Rouge et Bleu.

Mais, le milieu de terrain de 17 ans ne devrait pas faire son retour à la compétition ce weekend. D’après L’Equipe, l’entraîneur parisien pourrait préserver Zaïre-Emery pour la réception du FC Nantes ce samedi dans le but de le titulariser mercredi soir contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Après sa victoire face à l’OGC Nice pour la première de Jocelyn Gourvennec sur le banc, le club nantais compte bien surprendre le PSG sur ses installations. Voici les compositions d'équipes probables de Luis Enrique et Jocelyn Gourvennec.

La compo probable du PSG

Gardien : Tenas

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez

Milieux : Lee, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Asensio, Mbappé.

Le onze possible du FC Nantes

Gardien : Lafont (cap)

Défenseurs : Coco, Cömert, Castelletto, Merlin

Milieux : Sissoko, Moutoussamy, Augusto

Attaquants : Mollet, Mohamed, Simon.