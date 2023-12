Treizième défense de Ligue 1, le Stade Rennais a besoin de se renforcer dans ce secteur cet hiver. Un défenseur de Série B, ancien de Ligue 1, est visé.

Mercato Stade Rennais : Kelvin Amian pisté cet hiver

Et si c'était le premier gros coup de Julien Stéphan ? Après un retour en demi-teinte au sein du Stade Rennais (2 victoires, 2 défaites), l'entraîneur de 43 ans cherche à renforcer son équipe cet hiver. Le bilan de l'équipe est inquiétant, avec une douzième place en Ligue 1 après 15 journées. Le club peut même chuter de quelques rangs de plus, suivant les résultats du dimanche. Les Rouge & Noir ne comptent que 3 points d'avance sur le barragiste lorientais, qui n'a pas encore joué, et 5 sur le premier non relégable Clermont qui compte également un match en retard.

Pour débuter une remontée au classement, la cellule de recrutement bretonne se concentre sur la défense. Selon Foot Mercato, elle a pisté le profil de Kelvin Amian, ancien défenseur toulousain (156 matchs, 5 buts). Depuis son départ en 2021, il joue pour La Spezia Calcio. Si le club a été relégué cette saison en Série B, le joueur est un titulaire indiscutable. Avec 17 matchs dans les jambes, il confirme son statut après deux premiers exercices réussis. Avec le début de championnat cataclysmique de La Spezia, dix-huitième après 16 journées, Kelvin Amian pourrait être tenté d'un retour en Ligue 1.

Le Montpellier HSC également intéressé par Amian

Le dossier s'annonce compliqué, d'autant que le défenseur de 28 ans est courtisé par un autre club de Ligue 1. En effet, le Montpellier HSC, juste derrière le Stade Rennais au classement, est tenté de rapatrier Kelvin Amian en France. Il faut dire que le joueur possède de nombreuses qualités, comme sa polyvalence. Il est capable d'évoluer à droite, dans l'axe de la défense, et peut aussi dépanner à gauche.

Un profil rare, qui pourrait faire l'objet d'un coup du siècle pour l'une ou l'autre formation. La concurrence, elle, se fait pour le moment discrète à l'étranger. Kelvin Amian, lui, voudrait revenir en France d'après les précisions du média sportif. Une bonne nouvelle pour les deux pensionnaires de Ligue 1, qui sont prêts à se livrer une grosse bataille cet hiver. Le prochain mercato ouvre ses portes le 1er janvier 2024.