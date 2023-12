Alexandre Lacazette s'est éclaté ce dimanche soir pour offrir une victoire capitale 3-0 à l'OL devant Toulouse. Une renaissance qu'il doit à Pierre Sage.

OL : Alexandre Lacazette retrouve ses bonnes sensations

Lyon respire grâce à son héros Alexandre Lacazette. Les Gones se sont imposés 3-0 face à Toulouse dans une rencontre bien maîtrisée que l'attaquant de 32 ans a illuminé par son sens de but. Opportuniste à chaque fois, Lacazette a claqué un triplé pour remettre les Lyonnais dans le sens de la victoire. Ce qu'ils n'ont plus connu à domicile depuis six mois. Grand acteur de ce succès, l'ancien joueur d'Arsenal est forcément heureux. Ça fait du bien, a-t-il confié au micro de Canal+. Au-delà des buts marqués, Alexandre Lacazette retient surtout cette victoire capitale remportée enfin devant les supporters à domicile.

Alexandre Lacazette peut dire merci à Pierre Sage

Muet devant les buts depuis l'ère Fabio Grosso, Alexandre Lacazette met ainsi un terme à sa triste série. Mais loin d'être préoccupé par son manque d'efficacité devant les cages adverses, l'attaquant de l'O dit avoir mal de voir son club dans cette situation. Il avoue être triste, pas pour le fait qu'il ne marquait pas, mais plutôt pour le fait que l'Olympique Lyonnais n'arrivait plus à gagner. S'il a pu retrouver de la confiance et le sens des buts, c'est aussi grâce à Pierre Sage. L'entraîneur intérimaire de l'Olympique Lyonnais a discuté avec son attaquant, l'un des plus anciens de l'effectif pour le remettre en confiance, tout en lui rappelant qu'il peut encore aider le club à sortir de sa torpeur. L'homme de 44 ans lui a surtout donné plus de responsabilités, demandant à Alexandre Lacazette de plus participer au jeu.

Lacazette sur la présence de Aulas avec Textor

L'une des images fortes de la soirée captées par les objectifs des caméras reste celle de Jean-Michel Aulas aux côtés de John Textor dans les tribunes du Groupama Stadium. Sur la question, Alexandre Lacazette avoue que ça fait plaisir de voir que tout le monde était là pour les soutenir. L'ancien président de l'Olympique Lyonnais et son successeur s'étaient d'ailleurs tous rendus au vestiaire des joueurs pour les galvaniser avant le succès assuré contre Toulouse.