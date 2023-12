Alors qu'il reçoit Séville mardi en Ligue des Champions, le RC Lens ferme les portes du Stade Bollaert aux supporters andalous.

RC Lens : Les supporters de Séville interdit de déplacement au Stade Bollaert

Les Sang et Or se préparent à vivre une soirée de rêve en Ligue des Champions dans leur chaudron du Stade Bollaert. Ils reçoivent le FC Séville dans un contexte très particulier avec la pression de ne pas commettre d'erreur. Une victoire ou un nul assure au Racing Club de Lens de Franck Haise une place en Ligue Europa, pour poursuivre la cours en compétition européenne. En face, les Espagnols doivent gagner pour coiffer les Français au poteau. L'enjeu est donc grand pour cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. A deux jours de ce duel décisif, le ministre de l'intérieur français a pris une décision forte.

Au cours d'un entretien pour Brut, Gérald Darmanin a en effet annoncé que les supporters de Séville sont interdits de déplacement dans le Nord de la France. Il met en avant la violence dont fait preuve une petite partie des supporters, ceci contrairement aux autres sports. La décision est prise en concertation avec le Président de la LFP, dans un contexte où la mort d'un supporter a été enregistré à Nantes. L'interdiction systématique de la venue des supporters extérieurs a donc été prononcée pour créer un électrochoc, a-t-il fait savoir. Les supporters andalous ne devraient donc pas être présents dans les virages du Stade Bollaert mardi pour assister au duel face aux partenaires d'Elye Wahi.

Les Sévillans s'opposent à leur interdiction au Stade Bollaert

La décision est donc claire, les supporters du FC Séville le pourront pas venir à Lens mardi. Une décision qui fait sursauter en Espagne où on s'insurge contre l'interdiction d'accès au Stade Bollaert aux supporters andalous. Dans un communiqué officiel, la direction du club sévillan assure n'avoir reçu aucune communication officielle de la part des autorités françaises ou de l’UEFA à ce sujet, bien qu’elle comprenne que le gouvernement français est déterminé à mettre en œuvre la mesure. Le club espagnol s'oppose à cette mesure et considère qu’elle porte préjudice à ses supporters en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées.