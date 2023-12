Alors que son intérim devrait s'arrêter après le match de la quinzième journée de Ligue 1, Pierre Sage reste incertain sur son avenir sur le banc de l'OL.

OL : Le vestiaire à fond derrière Pierre Sage

Trois matchs, deux défaites et une victoire. C'est le bilan de Pierre Sage sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur intérimaire. La victoire 3-0 contre Toulouse a révélé une équipe beaucoup plus soudée et à fond derrière son entraîneur. La célébration du troisième but d'Alexandre Lacazette en dit assez long sur le relation que l'homme de 44 ans a tissé avec son vestiaire. Juste après le but, l'attaquant a couru vers Sage au bord de la pelouse, où il est ensuite rejoint par le reste du groupe pour se réjouir de ce succès scellé. Une première depuis le 27 mai au Groupama Stadium, soit seulement la deuxième victoire de la saison pour les Lyonnais. L'image envoyée à John Textor depuis les tribunes est claire, les joueurs sont heureux d'être sous la direction de Pierre Sage.

Pierre Sage et son avenir sur le banc lyonnais

La victoire est bonne à prendre et le directeur de l'académie de l'OL salue la prestation aboutie de ses joueurs dans un contexte de fatigue, marqué par trois matchs en une semaine. Le prochain test, pour confirmer la forme retrouvée des Lyonnais, sera face à l'AS Monaco lors de la seizième journée de Ligue 1. Pierre Sage sera-t-il encore assis sur le banc lyonnais ? difficile de le dire, mais sur la question, le concerné est même resté évasif, dans un contexte où John Textor et David Friio continuent la quête pour la succession de Fabio Grosso.

L'ancien directeur de l’Académie avoue n'avoir pas eu idée de la suite de l'aventure. Mais si ça doit continuer, Pierre Sage assure qu'il donnera le meilleur de lui-même. Toutefois, ce qui est important est que l’ensemble des gens avec qui il travaille sache qu’ils peuvent compter sur lui, qu’importe la mission qui lui sera confiée.