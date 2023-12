Nommé directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, David Friio imprime déjà sa marque au club avec une première décision, plutôt, surprenante.

OL : David Friio pour un changement d'habitude à Lyon

En attendant de voir des changements remarquables apportés à l'effectif lyonnais, les supporters et observateurs devront d'abord apprécier les premières actions de David Friio sur le plan organisationnel. Le tout nouveau dirigeant veut tout changer au sein de l'Olympique Lyonnais, à commencer par la publication du groupe que dirige actuellement Pierre Sage par intérim. Alors que le public et les médias sont habitués à découvrir la composition du groupe des joueurs convoqués à la veille des matchs, le directeur sportif vient de mettre fin à cette habitude. Fini désormais le temps où on rendait public le groupe convoqué la veille du match, en fin d'après-midi ou en début de soirée.

Le groupe désormais connu le matin du match

Le 1er décembre dernier, John Textor officialisait l'arrivée de David Friio comme nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Une semaine après sa nomination, l'homme de 50 ans attaque ses premières tâches. Désormais, à l'OL, le groupe des joueurs convoqués ne sera dévoilé que le matin du jour du match. Ce qui explique sans doute l'absence de la composition du groupe attendu normalement dans la journée du samedi. Pierre Sage devra donc attendre ce dimanche 10 décembre à 11h pour dévoiler son groupe pour la réception de Toulouse au public. Pour rappel, cette réorganisation n'est pas nouvelle pour Friio, qui l'avait déjà imposé à Marseille, lors de son passage sur la Canebière.