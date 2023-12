Malgré un retour plus tôt que prévu à la compétition, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas débuter face à Dortmund en Ligue des Champions mercredi.

Dortmund-PSG : Zaïre-Emery, le retour improbable

C'est un retournement de situation inattendu et imprévisible qu'a connu Warren Zaïre-Emery ces derniers jours. Victime d'une blessure à la cheville lors de sa première convocation en équipe de France, le jeune milieu de terrain devait manquer la compétition jusqu'en janvier 2024. Un délai qu'il n'a plus finalement attendu avant de retrouver les pelouses, puisque sa récupération s'est faite plus vite que prévu. Ce qui a permis à Luis Enrique de le récupérer et de le lancer même dans le match contre le FC Nantes durant une bonne demi-heure. Pour autant, le Paris Saint-Germain ne veut pas trop forcer les choses avec le joueur de 17 ans, alors qu'un choc important se profile face à Dortmund.

Luis Enrique a tranché pour Zaïre-Emery

Le Paris Saint-Germain joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi à Dortmund. C'est sans doute le match le plus important du moment pour le club français, qui sort d'une victoire difficile 2-1 remportée face aux Nantais. Privé de Fabian Ruiz dans son entrejeu, Luis Enrique ne devrait pas prendre de gros risques pour Warren Zaïre-Emery. Malgré son retour précoce, le jeune international français devrait être laissé au banc au profit de Manuel Ugarte, Vitinha et Kang-In Lee, selon La Province. C'est d'ailleurs le trio que le technicien espagnol a aligné lors des derniers matchs. Il devrait une fois encore jouer la carte de la prudence pour lancer son crack en cours de jeu.

L'autre bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain est le retour de Marquinhos. Le défenseur central était revenu blessé de la trêve internationale de novembre avec la sélection nationale du Brésil. Son retour fera du bien à une défense qui a montré des signes de fébrilité notamment contre Newcastle et face à l'AC Milan.