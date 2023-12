Malgré la victoire de l’OM à Lorient (2-4), Gennaro Gattuso a éclaté de colère à l’issue du match. Samuel Gigot s’est exprimé sur cette sortie.

L'Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs ces derniers jours, en enchainant des performances prometteuses avec trois victoires consécutives en championnat. Cette série de succès a propulsé le club phocéen à la sixième place de la Ligue 1, se positionnant à seulement quatre points du LOSC, qui se situe au pied du podium. Lors de son déplacement à Lorient dimanche, l’OM s’est surtout montré très offensif avec 4 buts inscrits en première période, dont un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Samuel Gigot souligne le tempérament de feu de Gennaro Gattuso

Par contre, la seconde période fut plus compliquée, avec une défense marseillaise devenue plus fragile et moins compacte, subissant les assauts répétés de l'équipe adverse. Malgré deux buts encaissés et une expulsion en fin de match de Jonathan Clauss, les Marseillais ont préservé leur avantage et ont remporté la victoire face aux Merlus sur le score de 4-2. La prestation mitigée de l’OM en seconde période a alors suscité la colère de Gennaro Gattuso, qui a pointé du doigt la mentalité de ses joueurs. Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur marseillais a clairement indiqué que des améliorations étaient nécessaires dans ce domaine.

Présent en zone mixte, Samuel Gigot a également commenté les propos de Gennaro Gattuso, soulignant le tempérament explosif de son entraîneur. Il a reconnu que le technicien italien apportait énormément à l'équipe avec sa détermination et son niveau d’exigence sur le terrain. « C’est son caractère. Gattuso nous apporte énormément avec son envie et sa grinta », a-t-il expliqué. Samuel Gigot abonde dans le même sens que son entraîneur, en indiquant qu’il faudra tirer des leçons de cette seconde période compliquée afin d’éviter de reproduire de tels scénarios à l’avenir.

Ainsi, malgré la victoire contre Lorient, l’OM se retrouve face à un défi mental que Gennaro Gattuso et ses joueurs chercheront à surmonter dans le but de maintenir leur dynamique lors des prochaines échéances. Ce jeudi soir, l’OM se déplacera au Falmer Stadium pour affronter Brighton. Une victoire sera suffisante aux Marseillais pour terminer à la première place de leur groupe et se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa.