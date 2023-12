L’OM affronte ce jeudi soir Brighton pour un match décisif en Ligue Europa. L’UEFA vient de prendre une forte décision pour ce duel européen.

Brighton-OM : Un duel pour la première place du groupe

Invaincu en Ligue Europa cette saison et occupant la première place de son groupe, l’Olympique de Marseille est assuré d’un avenir européen au printemps 2024. L’OM va d’ailleurs disputer son dernier match des phases de poule ce jeudi soir (21 heures) face à Brigthon, une rencontre qui s’avère très importante pour les deux équipes.

Deuxième du groupe, l’équipe de Roberto De Zerbi reste sur un succès face à l’AEK Athènes et devra absolument s’imposer face aux Marseillais pour prendre la première place. De son côté, l’OM aura besoin d’un nul lors de ce déplacement en Angleterre pour conserver son statut de leader et se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa.

Le club entraîné par Gennaro Gattuso se prépare donc en vue d’obtenir un bon résultat ce jeudi soir face à Brighton. Et à un peu plus de 48 heures de ce choc décisif en Ligue Europa, l’UEFA a annoncé ce mardi l’identité de l’arbitre qui officiera sur la pelouse du Falmer Stadium. C'est José Maria Sanchez Martinez qui sera chargé de diriger cette rencontre capitale pour l’avenir européen de Brighton et l’Olympique de Marseille.

José Maria Sanchez Martinez sera au sifflet du match

Le choix de José Maria Sanchez Martinez est d'autant plus significatif, car l’arbitre de 40 ans a déjà arbitré un match impliquant l'Olympique de Marseille. La saison dernière, il avait dirigé le choc entre l'OM et Francfort en Ligue des champions, un match au cours duquel les coéquipiers de Chancel Mbemba s'étaient inclinés 0-1 face aux Allemands.

Avec son expérience européenne et sa connaissance des équipes en lice, José Maria Sanchez Martinez apporte une touche de crédibilité à l'arbitrage de ce match européen. Son rôle revêt une importance particulière, car le résultat de cette rencontre influencera directement le parcours de Brighton et de l'OM dans ce tournoi. L'attente est donc grande quant à la façon dont l'arbitre espagnol dirigera ce choc.