Le tribunal administratif a débouté l'OM pour sa demande sur les loyers payés au Vélodrome pendant le COVID-19.

OM : Pas de remise sur les redevances d’occupation du Vélodrome

L'Olympique de Marseille n'avait pas été épargné par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Au cours de la saison 2019-2020, le club phocéen a connu l'annulation de 5 matchs à domicile. A cela s'ajoutent les matchs à huis clos de la saison suivante. Une situation qui a conduit le club de Pablo Longoria a demandé à la mairie de Marseille une remise sur les redevances d'occupation du Vélodrome. Peine perdue puisque la demande faite à deux reprises n'a pas reçu un écho favorable auprès de l'administration, qui a refusé de céder à la requête de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a alors décidé de saisir le tribunal administratif. L'objectif est de réclamer l'annulation d'un montant de 8,2 millions payés à la mairie de Marseille.

La demande de l'OM rejetée pour le Vélodrome

Alors que la direction de l'Olympique de Marseille espérait trouver satisfaction auprès du tribunal administratif, le club a reçu une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de ristourne pour l'OM sur les loyers du Vélodrome lors de la période du Covid-19. D'après la décision du tribunal, les circonstances sanitaires liées au Covid-19 sont sans influence sur le caractère exigible des redevances dues au titre de la période en cause. En plus la municipalité n'a pas réclamé non plus le paiement de la part variable de la redevance, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par l'activité de la société et de ses prestataires.

En conclusion, le club olympien ne peut pas se prévaloir du bouleversement économique de l'équilibre de ce contrat qui aurait, selon lui, résulté de l'état d'urgence sanitaire. Cette décision est un coup dur pour Pablo Longoria et son club. En effet, le loyer du Stade Vélodrome a connu une augmentation passant de 6,5 à 8 millions d'euros par an.