Gennaro Gattuso a livré une analyse lucide sur la défaite de l’OM face à Brighton (1-0). Il a cependant déploré le manque de réalisme de ses hommes.

Brighton - OM : Gennaro Gattuso face à une victoire méritée

L'Olympique de Marseille a vu ses espoirs de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa s'évaporer ce jeudi soir lors de son déplacement en Angleterre. L’OM a en effet subi sa première défaite de la compétition face à Brighton (1-0) dans les ultimes instants du match. Suite à cet échec, le club phocéen a cédé sa première place du groupe au profit de son adversaire du soir et devra passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de l’OM a alors livré son analyse, reconnaissant la victoire méritée de l'équipe adverse. « Qualitativement, Brighton a fait un meilleur match. Je déteste perdre, mais on a vu l'une des meilleures performances avec une équipe qui méritait », a-t-il reconnu. Gennaro Gattuso est bien évidemment déçu du résultat de cette rencontre qui met fin à une série de cinq matchs sans défaite dans cette compétition européenne cette saison.

Gennaro Gattuso frustré face au manque de réalisme de son équipe

Le patron du banc de l'OM a surtout pointé du doigt le manque de réalisme de son équipe devant les buts. Il estime que malgré les occasions créées avec la première pression et la vitesse, l'efficacité dans le dernier geste a fait défaut à son équipe. « On a eu 4 ou 5 fois l'occasion sur la première pression, avec la vitesse […] Mais on a failli techniquement », a regretté le technicien italien.

Cette défaite face à Brighton constitue un coup dur pour l'OM, qui devra désormais se préparer pour les barrages avec l'objectif de se frayer un chemin face certainement à un redoutable adversaire dans ce tournoi. Malgré la déception, Gennaro Gattuso espère que Iliman Ndiaye et ses coéquipiers sauront tirer des enseignements de ce revers pour aborder les prochains défis avec détermination et efficacité.