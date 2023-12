L’OM affronte ce jeudi soir Brighton dans le cadre de la sixième journée de Ligue Europa. Un match à double enjeu pour Gennaro Gattuso.

OM : Gennaro Gattuso joue gros contre Brighton

L'Olympique de Marseille se déplace ce jeudi soir en Angleterre pour affronter Brighton lors de la sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue Europa. Cette rencontre européenne revêt une importance capitale pour les Marseillais, et l'entraîneur Gennaro Gattuso en est pleinement conscient, comme en témoigne sa déclaration en conférence de presse : « On joue très gros ce soir. »

Pour assurer sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OM doit au moins obtenir un match nul face à l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Cependant, Gennaro Gattuso refuse de se livrer à des calculs prudents et insiste sur la nécessité pour son équipe de chercher activement la victoire. Une défaite, quant à elle, ferait perdre la première place aux Phocéens au profit des Seagulles, les obligeant ainsi à passer par les barrages.

Gennaro Gattuso est donc déterminé à éviter ce scénario pour épargner à Marseille un double rendez-vous décisif en février. D’autant plus que les équipes reversées de la Ligue des champions seront des adversaires redoutables au prochain tour. Ces équipes comprennent des noms prestigieux tels que Galatasaray, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Shaktar ou encore Young Boys.

La CAN privera l’Olympique de Marseille de plusieurs joueurs

En cas de défaite à Brighton, deux matchs supplémentaires viendraient par ailleurs alourdir le calendrier déjà chargé de l'OM en janvier et février, compliquant encore davantage la situation. La Coupe d'Afrique des nations 2023 privera aussi le club phocéen de cinq à six joueurs clés à cette période cruciale de la saison. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Amine Harit, Azzedine Ounahi ou encore Chancel Mbemba iront défendre leur sélection lors de ce tournoi africain.

Gennaro Gattuso, conscient de ces enjeux, a expliqué que son équipe ferait tout le nécessaire pour décrocher une qualification directe en huitièmes de finale de la Ligue Europa face à Brighton, lui permettant ainsi de traverser l'hiver plus sereinement et de se concentrer sur les échéances nationales à venir. Dans cette optique, l'OM cherchera à prolonger sa série d'invincibilités avec quatre victoires consécutives à son actif.