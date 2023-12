Dimanche, le FC Nantes a l'occasion de se tester face à un membre du top 5 de Ligue 1 : le Stade Brestois. Pour Gourvennec, c'est un match à ne pas louper.

FC Nantes-Brest : Gourvennec veut s'accrocher au top 5

Neuvième de Ligue 1 après 15 journées, le FC Nantes a une belle opportunité de revenir sur un membre du top 5 dimanche. Le club des Bords de l'Erdre accueillera Brest, cinquième avec 7 points d'avance dimanche. Si le FCN n'est pas censé être armé pour jouer l'Europe, Jocelyn Gourvennec se veut ambitieux. Une victoire est capitale pour maintenir l'espoir, mais aussi pour ne pas regarder en bas de classement.

Présent face à la presse pour évoquer ce match, le technicien des Canaris veut inculquer sa motivation aux joueurs. La défaite encourageante sur la pelouse du PSG (2-1) doit leur permettre d'enchaîner des victoires. Cela passera par une défense moins perméable. « Le meilleur moyen de bien défendre et d’être hermétique est de mieux utiliser le ballon, ça nécessite de la précision », a fait savoir Jocelyn Gourvennec dans des propos rapportés par So Foot. Avec un but encaissé sur ses trois dernières rencontres, Nantes est sur la bonne voie.

De grandes ambitions pour ne pas revivre la dernière saison

En remplaçant Pierre Aristouy sur le banc des Canaris il y a 2 semaines, Jocelyn Gourvennec leur a permis de relever la pente. Avant Paris, le FCN était devenu le premier club à faire chuter l'OGC Nice (1-0) cette saison. Une prouesse qui montre que les joueurs peuvent déplacer des montagnes lorsqu'ils exploitent tout leur potentiel. Cependant, la Ligue 1 est un marathon et Gourvennec le sait : la régularité est toujours difficile à maintenir.

Pour rester en haut de classement, l'entraîneur de 51 ans veut s'appuyer sur les résultats de son adversaire brestois. Avec un effectif similaire en terme de niveau sur le papier, le SB29 n'a plus perdu depuis le 5 novembre dernier. Le club breton compte 3 victoires sur ses 4 derniers matchs, contre des équipes à sa portée (Montpellier, Clermont, Metz). En clair, les Brestois saisissent souvent l'opportunité de prendre les 3 points quand elle se présente. Le FCN devra faire de même pour vivre une belle saison, et non les cauchemars de l'exercice précédent. L'équipe avait obtenu son maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée, face à Angers (1-0, 23 juillet dernier).